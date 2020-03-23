Курс доллара на 23 марта 2020 года: 80,93 рубля
Курс доллара на открытии торгов в понедельник, 23 марта, вырос на 1 рубль и составляет 80,93 рубля.
Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Россия вышла из договора - и в ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.
После это Минфин анонсировал продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.
Также Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке до стабилизации ситуации на рынках.
6 марта Банк России на заседании совета директоров в пятницу 20 марта решил не ужесточать денежно-кредитную политику. Ключевая ставка ЦБ осталась на прежнем уровне - 6% годовых. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Центробанк самостоятельно принял подобное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU