2020-03-23T10:23:45+03:00
Экономика

Курс доллара на 23 марта 2020 года: 80,93 рубля

Курс доллара на 23 марта 2020 года вырос на 1 рубль в начале торгов
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Курс доллара на открытии торгов в понедельник, 23 марта, вырос на 1 рубль и составляет 80,93 рубляКурс доллара на открытии торгов в понедельник, 23 марта, вырос на 1 рубль и составляет 80,93 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Курс доллара на открытии торгов в понедельник, 23 марта, вырос на 1 рубль и составляет 80,93 рубля.

Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Россия вышла из договора - и в ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.

После это Минфин анонсировал продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Также Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке до стабилизации ситуации на рынках.

6 марта Банк России на заседании совета директоров в пятницу 20 марта решил не ужесточать денежно-кредитную политику. Ключевая ставка ЦБ осталась на прежнем уровне - 6% годовых. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Центробанк самостоятельно принял подобное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет ВКС России оставил из Китая 25 млн медицинских масок
Украинцы в вышиванках требуют у Зеленского вывезти их из Доминиканы президентским самолётом
Глава украинского Минздрава назвал людей старше 65 лет "трупами"
Курс евро на 23 марта 2020: 87,02 рубля
Австралия вслед за Канадой отказалась от участия в Олимпиаде
Застрявших в Марокко из-за коронавируса россиян вывезут специальным рейсом
Мишустин поручил проверить случаи невыплаты зарплаты из-за коронавируса
Курс доллара на 23 марта 2020 года: 80,93 рубля
Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса
Экономист объяснил, к чему приведет падение цен на нефть на 7 процентов
В Дубне мужчину задержали за домогательства к шестилетней дочери и пасынку
За сутки в России зарегистрировали 71 новый случай коронавируса
Эксперты предупредили о всплеске утечек из-за массового перехода на удаленку
Роскачество нашло кишечную палочку при повторной проверке молока с 3,2% жирности
Минстрой будет контролировать тарифы ЖКХ в регионах
Нурмагомедов из-за коронавируса вернулся из США в Россию
США используют суперкомпьютеры против коронавируса
В России вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами из-за коронавируса
Минздрав назвал регионы России, где больше всего врачей-инфекционистов