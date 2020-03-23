Курс доллара на 23 марта 2020 года: 80,93 рубля

23 Март 2020 2020-03-23T10:23:45+03:00

Курс доллара на открытии торгов в понедельник, 23 марта, вырос на 1 рубль и составляет 80,93 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара на 23 марта 2020 года вырос на 1 рубль в начале торгов

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Курс доллара на открытии торгов в понедельник, 23 марта, вырос на 1 рубль и составляет 80,93 рубля.

Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Россия вышла из договора - и в ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.

После это Минфин анонсировал продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Также Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке до стабилизации ситуации на рынках.

6 марта Банк России на заседании совета директоров в пятницу 20 марта решил не ужесточать денежно-кредитную политику. Ключевая ставка ЦБ осталась на прежнем уровне - 6% годовых. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Центробанк самостоятельно принял подобное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU