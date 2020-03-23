2020-03-23T10:35:17+03:00
Экономика

Курс евро на 23 марта 2020: 87,02 рубля

Курс евро на 23 марта 2020 года вырос на 1 рубль и 62 копейки
Ася КУЗНЕЦОВА
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На открытии торгов 23 марта курс евро превысил 87 рублей на 2 копейкиНа открытии торгов 23 марта курс евро превысил 87 рублей на 2 копейкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На открытии торгов 23 марта курс евро превысил 87 рублей на 2 копейки, увеличившись на 1,62 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Напомним, 9 марта, мировые цены на нефть упали. Смесь марки Brent подешевела на 33,4% – до 33,94 доллара за баррель. Причиной стало то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться по вопросу сокращения добычи. Из-за этого рубль сильно потерял в стоимости.

После снижения курса рубля Центробанк решил перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке на протяжении 30 дней в рамках реализации механизма бюджетного правила. При необходимости также будут задействованы дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности.

В Минфине подчеркнули, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния России хватит для покрытия бюджетных потерь от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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