Транспортный коллапс в Украине: в автобусы - только по пропускам, а за "чих" пассажиры избивают друг друга

23 Март 2020 2020-03-23T12:05:58+03:00

Добраться до нужного места люди могут пешком или на такси. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Киеве многие люди не могут пользоваться общественным транспортом

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В Киеве начался транспортный карантин - в троллейбусы и автобусы пускают лишь по специальным пропускам. Для сохранения общественного порядка, посадку производят сотрудники полиции. Заветный талон на поездки выдают только тем, кто работает на значимых для жизни города предприятиях, заводах, а также в продуктовых магазинах и аптеках.

Проблемы с общественным транспортом в Украине начались после того, как в столице на минувшей неделе закрыли метро из-за коронавируса и ограничили количество рейсов общественного наземного транспорта. Цель властей - усилить меры карантина.

Теперь тем, у кого нет спецпропусков приходится добираться в нужное место пешком или на попутках, сообщает издание "Страна.ua".

Ранее в сети появился ролик, который вызвал сильный общественный резонанс. На нем было видно, как человек закашлял в автобусе.

На Украине закашлявшего человека избили и вышвырнули из автобуса.

Пассажиры, недолго думая, начали избивать его, испугавшись заражения коронавирусом. Водитель автобуса поддержал решение в буквальном смысле слова вышвырнуть мужчину из салона - остановился и распахнул двери.

Подобное поведение людей свидетельствует о страхе быть инфицированными, но стоять менее чем в метре друг от друга в ожидании транспорта, создавая большие очереди и нарушая меры предосторожности, опасным гражданам Украины вовсе не кажется.

В Киеве начался транспортный карантин .Троллейбусы и трамваи ходят, но посадку контролирует полиция и пускает только людей со спецпропусками.

ИСТОЧНИК KP.RU