МИД: Россия попросила европейские страны не проводить военные учения во время празднования 75-летия Победы

23 Март 2020 2020-03-23T12:57:49+03:00

Москва обратилась к европейским странам с просьбой воздержаться от участия в военных учениях в то время, когда в России будут праздничные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Великой Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Москва обратилась к европейским странам с просьбой воздержаться от участия в военных учениях в то время, когда в России будут праздничные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Великой Победы, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Украине отказались от празднования Дня победы. Об этом заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко. с 2015 года на Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения.

На сайте также писали о том, что США в конце февраля провели "небольшие" учения, сценарий которых включал в себя "внештатную ситуацию в Европе, где идёт война с Россией", воображаемый ядерный удар со стороны Москвы и "ответная атака" американцев. Представитель Пентагона отметил, что благодаря этим учениям глава американского военного ведомства Марк Эспер "получил представление" о том, как США могли бы действовать в подобной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU