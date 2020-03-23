2020-03-23T12:57:49+03:00
В мире

МИД: Россия попросила европейские страны не проводить военные учения во время празднования 75-летия Победы

Москва призывает воздержаться от участия в учебных операциях
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Москва обратилась к европейским странам с просьбой воздержаться от участия в военных учениях в то время, когда в России будут праздничные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Великой ПобедыМосква обратилась к европейским странам с просьбой воздержаться от участия в военных учениях в то время, когда в России будут праздничные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Великой ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Москва обратилась к европейским странам с просьбой воздержаться от участия в военных учениях в то время, когда в России будут праздничные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Великой Победы, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Украине отказались от празднования Дня победы. Об этом заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко. с 2015 года на Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения.

На сайте также писали о том, что США в конце февраля провели "небольшие" учения, сценарий которых включал в себя "внештатную ситуацию в Европе, где идёт война с Россией", воображаемый ядерный удар со стороны Москвы и "ответная атака" американцев. Представитель Пентагона отметил, что благодаря этим учениям глава американского военного ведомства Марк Эспер "получил представление" о том, как США могли бы действовать в подобной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы сферы, где чаще всего ущемляют права россиян
Скворцова: Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Курс доллара на 24 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Россияне стали более ответственно подходить к выплате кредитов
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать с использованными масками
Застрявших на Филиппинах из-за коронавируса россиян планируют начать эвакуировать с 26 марта
Инаугурация Аслана Бжании, победившего на выборах президента Абхазии, пройдёт через месяц
Из-за пандемии коронавируса ЦБ разослал банкам рекомендации по сохранению киберустойчивости
Военные России и Турции провели второе совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе
МИД: Россия попросила европейские страны не проводить военные учения во время празднования 75-летия Победы
Нападение крокодила на женщину попало на видео
Подтверждать диагноз "коронавирус" смогут еще 16 лабораторий по всей стране
Названы новые причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Мишустин намерен ужесточить меры ответственности за нарушение правил карантина
Роспотребнадзор до 30 апреля приостановил проверки образовательных учреждений
Транспортный коллапс в Украине: в автобусы - только по пропускам, а за "чих" пассажиры избивают друг друга
Коронавирус бьет рекорды в приложениях для знакомств
"Евровидение 2020" могут провести онлайн
Россия разрешила въезд жителям ДНР и ЛНР через Беларусь
Сенатор объяснил, почему США пытается помочь Ирану в борьбе с коронавирусом