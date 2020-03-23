Инаугурация Аслана Бжании, победившего на выборах президента Абхазии, пройдёт через месяц

23 Март 2020 2020-03-23T13:38:57+03:00

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ЦИК Абхазии официально заявил, что на повторных выборах президента победил представитель оппозиции Аслан Бжания, набрав 56,5% голосов.

Председатель абхазского ЦИКа Тамаз Гогия отметил, что инаугурация Бжании должна по закону пройти через 30 дней после того, как подпишут итоговый протокол ЦИКа о результатах выборов.

На прошедших 22 марта выборах президента Аслан Бжания набрал 53 741 голос, Адгур Ардзинба 33 686 голосов, которые составляют 35,42 % от общего числа проголосовавших, а за Леонида Дзяпшбу проголосовали 166 человек, что составило 2,22%.

Явка в Абхазии составила 71,56%. В общем в республике проголосовали 95 109 человек.

Напомним, что 9 января активисты абхазской оппозиции совершили попытку штурма администрации президента. Оппозиционная партия "Айтаира" выступила с призывом к Хаджимбе уйти в отставку, поскольку тот не набрал большинство голосов на выборах.

Вечером того же дня протестующие захватили здание Администрации президента, а власти назвали это попыткой государственного переворота. Парламент Абхазии обратился к Хаджимбе с просьбой сложить полномочия добровольно, но тот заявил, что останется на посту главы.

12 января бывший президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768192" frameborder="0"></iframe> В Абхазии прошли президентские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU