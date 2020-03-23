Инаугурация Аслана Бжании, победившего на выборах президента Абхазии, пройдёт через месяц
ЦИК Абхазии официально заявил, что на повторных выборах президента победил представитель оппозиции Аслан Бжания, набрав 56,5% голосов.
Председатель абхазского ЦИКа Тамаз Гогия отметил, что инаугурация Бжании должна по закону пройти через 30 дней после того, как подпишут итоговый протокол ЦИКа о результатах выборов.
На прошедших 22 марта выборах президента Аслан Бжания набрал 53 741 голос, Адгур Ардзинба 33 686 голосов, которые составляют 35,42 % от общего числа проголосовавших, а за Леонида Дзяпшбу проголосовали 166 человек, что составило 2,22%.
Явка в Абхазии составила 71,56%. В общем в республике проголосовали 95 109 человек.
Напомним, что 9 января активисты абхазской оппозиции совершили попытку штурма администрации президента. Оппозиционная партия "Айтаира" выступила с призывом к Хаджимбе уйти в отставку, поскольку тот не набрал большинство голосов на выборах.
Вечером того же дня протестующие захватили здание Администрации президента, а власти назвали это попыткой государственного переворота. Парламент Абхазии обратился к Хаджимбе с просьбой сложить полномочия добровольно, но тот заявил, что останется на посту главы.
12 января бывший президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку.
В Абхазии прошли президентские выборы.
ИСТОЧНИК KP.RU