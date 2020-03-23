Застрявших на Филиппинах из-за коронавируса россиян планируют начать эвакуировать с 26 марта
Эвакуацию россиян с Филиппин планируется начать с 26 марта. Цена чартера составит 100 евро.
В настоящее время из-за закрытых границ в связи с распространением коронавирусной инфекции и отмены авиасообщения между государствами республику не могут покинуть порядка 700 граждан Российской Федерации. Об этом сообщила советник-посланник российского посольства на Филиппинах Татьяна Шлычкова.
- Мы получили подтверждение - цена в 100 евро, рейс будет 26 числа, - сказала Шлычкова в ходе прямого эфира в официальном аккаунте посольства на странице в Facebook.
Также представитель посольства отметила, что она вместе с коллегами и властями Филиппин обсуждают возможность доставки россиян с острова в аэропорт Мактан Себу "на гуманитарной основе".
Напомним, 16 марта президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о закрытии любых видов авиасообщения и предписании покинуть страну в течение 72 часов. Глава республики объявил карантин в связи с распространением коронавируса в столичном регионе и поместил на усиленный карантин крупнейший остров Лусон.
Желающих уехать на родину в Россию из Словакии посольство РФ просит сообщить о заявить о себе до 24 марта. Сведения необходимо направить по электронной почте в адрес консульского отдела: konzulat@rusemb.sk.
Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан
ИСТОЧНИК KP.RU