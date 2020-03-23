Россияне стали более ответственно подходить к выплате кредитов

23 Март 2020 2020-03-23T14:00:33+03:00

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Кредитный рейтинг российских заемщиков вырос за последний год. Наибольшее улучшение показателей по кредитным картам: изменение с 642 до 652 баллов, а число проблемных кредитов с просрочкой более 90 дней сократилось с 12 до 8,5%. Займы на потребительские цели: увеличение с 627 до 633 баллов, просрочка сократилась 22,4% до 19,3%; автокредиты: с 672 до 675 баллов ( 8,7% до 7,1%).

У ипотечников показатель не изменился и остался на отметке в 705 баллов (1,5%), а у клиентов микрофинансовых организаций он незначительно снизился — всего на один балл, до 496 (с 34,9% до 31,2%.).

Такие цифры отражены в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты связывают улучшение «кредитного здоровья» россиян с новыми требованиями банков. После того, как ЦБ обязал кредитные учреждения создавать увеличенные резервы, они стали осмотрительнее одобрять займы.

С февраля 2019-го по февраль 2020-го доля одобрения снизилась по всем банковским продуктам:

Потребкредиты: с 33,4% до 28,1%,

Ипотека: с 65,4% до 62,1%,

Автокредиты: с 46,5% до 31,4%.

В Центробанке отметили, что ведомство «не считает необходимым убирать регулирование рынка потребкредитования и стимулировать таким образом спрос». Об этом, отвечая на вопрос «Известий», заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Тем временем граждан РФ, заразившихся коронавирусом COVID-19, не будут штрафовать за просроченный платеж по кредиту. Такое решение было принято Центробанком. Должники смогут реструктурировать долг при предъявлении справки о перенесенном заболевании, пишет "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU