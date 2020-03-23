2020-03-23T14:08:51+03:00
Экономика

Курс доллара на 24 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

Банк России опубликовал официальный курс доллара на 24 марта
Юлия Кекова
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Цена доллара незначительно упадетЦена доллара незначительно упадетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральный банк России установил официальный курс доллара на 24 марта. Американскую валюту ожидает рост на 2,8372 рубля по отношению на 21 марта, что составит стоимость 80,8815 рублей за доллар. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Согласно данным на утро 23 марта, цена валюты на открытии торгов выросла до 80,93 рубля. По отношению 23 к 24 марта доллар потеряет в цене порядка 0,0485 рублей.

Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Россия приняла решение выйти из договора. После этого в ночь на 9 марта цены на нефть упали почти на треть.

Из-за высокого курса доллара по отношению к рублю Минфин неоднократно продавал валюту, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Напомним, нестабильная обстановка вокруг курса валют сложилась после сорванной сделки ОПЕК+. Страны участницы не смогли договориться относительно сокращения добычи нефти, и Россия вышла из соглашения. В итоге 9 марта цена на нефть упали на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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