Названы сферы, где чаще всего ущемляют права россиян
В 2019 году с ущемлением своих прав столкнулись 22 процента граждан (в 2018 году 25%). Чаще всего проблемы возникают в сфере ЖКХ, медицине и трудовых отношениях.
Люди все чаще стараются отстаивать свои права. Если в 2018 году добиваться справедливости были готовы 43%, то в 2019 – 55%. Почти половина жителей страны (42%) предпочитают добиваться справедливости самостоятельно и не обращаются в суд и к юристам.
Каждый десятый имеет опыт обращения в Роспотребнадзор, прокуратуру или другие ведомства. А 7% самостоятельно подавали иск в суд.
За свои права активнее борются люди с высоким достатком и начальство (60 и 62%). Среди тех, кто имеет высшее образование не спускают несправедливость 49%. Что касается возрастных категорий, то самые активные – это люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Три четверти россиян (74%) считают, что каждый человек должен знать, как защитить свои права и куда обратиться в случае их нарушения, пишет газета «Известия».
Всероссийский опрос, проведенный опрос аналитическим центром НАФИ охватил 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах 52 регионов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU