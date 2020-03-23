2020-03-23T14:14:16+03:00
Общество

Названы сферы, где чаще всего ущемляют права россиян

Чаще других отстаивают свои права те, кто имеет высокий доход
Елена АКИМОВА
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Чаще всего россияне жалуются на ЖКХ, медицины и взаимоотношения с работодателемЧаще всего россияне жалуются на ЖКХ, медицины и взаимоотношения с работодателемФото: Олег УКЛАДОВ
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В 2019 году с ущемлением своих прав столкнулись 22 процента граждан (в 2018 году 25%). Чаще всего проблемы возникают в сфере ЖКХ, медицине и трудовых отношениях.

Люди все чаще стараются отстаивать свои права. Если в 2018 году добиваться справедливости были готовы 43%, то в 2019 – 55%. Почти половина жителей страны (42%) предпочитают добиваться справедливости самостоятельно и не обращаются в суд и к юристам.

Каждый десятый имеет опыт обращения в Роспотребнадзор, прокуратуру или другие ведомства. А 7% самостоятельно подавали иск в суд.

За свои права активнее борются люди с высоким достатком и начальство (60 и 62%). Среди тех, кто имеет высшее образование не спускают несправедливость 49%. Что касается возрастных категорий, то самые активные – это люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Три четверти россиян (74%) считают, что каждый человек должен знать, как защитить свои права и куда обратиться в случае их нарушения, пишет газета «Известия».

Всероссийский опрос, проведенный опрос аналитическим центром НАФИ охватил 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах 52 регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названы сферы, где чаще всего ущемляют права россиян
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