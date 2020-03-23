Руководство ВШЭ попросит комиссию по этике оценить призыв профессора "вернуть 37-й год"
Администрация Высшей школы экономики обратилась к комиссии по этике с просьбой оценить опубликованный профессором Олегом Матвейчевым призыв "вернуть 37-й год", сообщается на сайте ВШЭ.
Руководство считает высказывание недопустимым из-за мотивов ненависти и вражды.
Напомним, профессор Матвейчев рассказал на своей странице в Facebook о своём возмущении отказом некоторых пассажиров в аэропорту заполнить анкету после возвращения из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В тексте он призывал "убирать" безответственных путешественников.
Позже он удалил свой пост и назвал его выплеском эмоций.
- Люди сидят и говорят о том, что они не будут заполнять анкету, хотя и возможные носители коронавируса прибыли из неблагополучной страны. И объясняют это своим либеральным мировоззрением. Что они с „совком“ не имеют дело. Как к ним относиться после этого? Естественно, это вызывает эмоции определенные. Естественно, такой выплеск эмоций был, - рассказал он телеканалу "360".
Количество заболевших коронавирусом в России достигло 438, выздоровели уже 17 человек, сообщает сайт kp.ru.
Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан
ИСТОЧНИК KP.RU