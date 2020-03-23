Минздрав России: Мужчины в два раза чаще женщин болеют коронавирусом

23 Март 2020 2020-03-23T15:05:28+03:00

Для мужчин риск заболеть и умереть от коронавируса в два раза выше, чем для женщин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Для мужчин риск заболеть и умереть от коронавируса в два раза выше, чем для женщин. Об этом сообщил в понедельник главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.

Специалисты пока затрудняются определить точные причины такого явления.

- Организмы мужчины и женщины отличаются и по возможности иммунного ответа на разные возбудители, на вакцины, и с возрастом тоже это меняется. Анамнез у мужчин часто более серьезный, мужчины в принципе чаще умирают от пневмоний", - рассказал Николай Брико.

Его слова приводит Интерфакс.

Ранее сообщалось, что ученые в разных странах мира заметили, что мужчины гораздо чаще становятся жертвами коронавируса COVID-19, чем женщины. Например, в Италии более 70% умерших от новой инфекции были именно представителями сильного пола.

Также китайские вирусологи выяснили, что люди со второй группой крови наиболее подвержены риску заразиться коронавирусом.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU