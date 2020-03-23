МИД Казахстана: своих не бросаем

23 Март 2020 2020-03-23T15:10:13+03:00

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Одной из первых жертв пандемии коронавируса стал мировой туризм. Сотни российских туристов застряли в Танзании из-за отмены авиарейсов.«Люди скупили все возможные билеты, которые были, но рейсы не улетели, приходится искать средства для проживания, плюс - опасно выходить просто на улицу из отеля», - цитируют российскую туристку новостные агентства. РенТВ сообщает о том, что из-за пандемии новой болезни порядка двух тысяч россиян не могут покинуть Египет. Неделю провели в аэропорту Касабланки (Марокко) граждане России и Белоруссии, а с ними ещё как минимум 16 человек из других стран.

Количество застрявших в России граждан Узбекистана исчисляется тысячами, об этом говорит глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. «В некоторых аэропортах люди уже прошли паспортный контроль, но их рейс отменили, а обратно в Россию не пускают. В итоге они спят на полу и даже воду покупают по баснословным ценам. Люди в обморок падают от голода», - утверждает он. В похожей ситуации оказались сотни граждан Таджикистана и Киргизстана. Точное число иностранцев, попавших в ловушки накопителей российских аэропортов и приграничных контрольно-пропускных пунктов пока неизвестно даже представителю Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

«Мы в ответе за каждого нашего соотечественника»

В этой сложной ситуации оперативный штаб МИД Казахстана сосредоточился на главном – на вызволении из «плена транзитных зон» своих граждан. Сотрудникам казахстанской дипломатической миссии в России, которые постоянно дежурят в аэропортах, сейчас круглые сутки приходится решать трудные логистические задачи. Каждое утро планёрки оперативного штаба начинаются со сводки «Количество граждан РК, вылетевших из РФ».

Омск, 26 человек из Вьетнама. Прибыли 18.03.2020 – вылетели 20.03.2020 г.

Самара. 10 чел. из ОАЭ. Прибыли 18.03.2020. Вылет запланирован на 21.03.20.

Новосибирск. 25 чел. из Таиланда. Прибыли 19.03.2020 – вылетели 20.03.2020.

Кстати, в Омске сотрудники оперативного штаба смогли организовать нестандартную «спасательную операцию»: 8 туристов, у которых были билеты, улетели в Нур-Султан, а остальным предоставили автобус, который доставил их в Казахстан.

В Шереметьево побывал консул посольства Республики Казахстан в России, он встретился с согражданами, оказавшимися, как и Дарья, узниками транзитной зоны. Посольство обеспечивают соотечественников горячим питанием и водой, информирует обо всех изменениях в графиках работы авиакомпаний, чьи воздушные суда совершают полёты между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Работу наладили так, что теперь у оперативного штаба МИДа есть информация не только о казахстанцах, застрявших в транзитных зонах, но даже о тех, кто только собирается вылетать в аэропорты России.

Приходится решать проблемы, которые возникают из-за разницы законодательств наших стран. Например, по просторам социальных сетей разошлась информация о злоключениях гражданки Казахстана Дарьи Микляевой, приземлившейся в московском аэропорту Шереметьево как раз в тот момент, когда российскую границу закрыли для всех иностранцев. Дарья - гражданка Казахстана, её супруг - россиянин. Их разлучил карантин, из-за которого женщина оказалась в западне транзитной зоны международного аэропорта. Благодаря помощи сотрудников посольства Дарья благополучно улетела в Нур-Султан. Было ещё несколько подобных историй.

Поэтому ещё на прошлой неделе Штаб оперативного реагирования обратился к российскому руководству с просьбой оказать содействие в возвращении казахстанских граждан, находящихся в России. В итоге правительства наших стран подписали соглашение об особом взаимном режиме для казахстанцев и россиян, возвращающихся на родину транзитом через территории двух стран.

«Первое, что должен сделать турист, которому необходимо сейчас вернуться на родину, это обратиться в местное консульство своей страны, - говорит сотрудница оперативного штаба по возвращению граждан при посольстве Республики Казахстан Жанар Колбачаева. - Благодаря этому оперативный штаб МИДа знает, сколько наших граждан, в какие аэропорты и когда прилетают. Мы знаем, что до конца месяца должны лететь через Москву 500 туристов. Мы к этому готовы. В каждом аэропорте Москвы круглосуточно дежурят сотрудники посольства, которые готовы решать сложные людские проблемы, которые сейчас возникли из-за коронавируса. Мы в ответе за каждого нашего соотечественника».

Выступая на брифинге в посольстве Жанар Колбачаева сообщила, что центральным транзитным хабом для возвращения казахстанцев выбран аэропорт Внуково, сюда на специальных автобусах будут доставляют всех прилетающих в московские аэропорты сограждан. Здесь будет организовано питание и содействие по организации вылета на родину. При содействии казахстанских дипломатов, 105 человек уже вернулись домой.

Кстати, в минувшие выходные в Казахстане праздновали Наурыз. И транзитные пассажиры из разных стран по-хорошему позавидовали казахстанским туристам, для которых сотрудники посольства организовали скромное, но радушное празднование Наурыза.

Памятка для тех, кто возвращается домой

На сайте посольства Казахстана в России https://kazembassy.ru/ открыта «горячая линия». Здесь можно узнать оперативную информацию о вводимых в России профилактических мерах, о временном ограничении пересечения казахстанско-российской границы по внутренним документам, для тех, кому необходим личный приём в посольстве Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве.

С момента создания 17 марта оперативного штаба по возвращению граждан при посольстве Республики Казахстан в России на многоканальную линию связи штаба поступило более 1000 обращений. В посольстве и региональных консульствах для граждан республики, чьё пребывание на территории России затянулось из-за коронавируса, открыты региональные «горячие линии», вот их телефоны:

в Москве +7 925 897 71 14,

в Санкт-Петербурге +7 921188 90 60,

в Казани +7 905 020 30 42,

в Астрахани +7 927 562 00 42, +7 927 562 00 45,

в Омске +7 968 100 73 03, +7 968 100 73 06.

О проблемах можно также писать на сайт дипломатического представительства https://kazembassy.ru/

На аккаунты посольства в социальных сетях:

«Вконтакте» https://vk.com/kazembassyru

Facebook https://www.facebook.com/kazembassyru

Twitter https://twitter.com/KAZembassyRU

Instagram https://www.instagram.com/kazembassy_ru/

В оперативном штабе при посольстве круглосуточно работают 14 специалистов. Все, кто попал в неприятную ситуацию, обращайтесь – вам всегда помогут!