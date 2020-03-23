Аваков предсказал голод и нехватку лекарств на Украине

23 Март 2020 2020-03-23T15:25:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинцы столкнутся с голодом и нехваткой лекарств, если власти не введут на период карантина выплаты для граждан. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что многие украинцы живут от зарплаты до зарплаты не имея накоплений, в то же время предприятия останавливают свою работу, а маленькие компании вынуждены закрываться из-за карантинных мер.

«Будем честными - большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты (…) Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства», - написал министр на своей страницы в Facebook.

Аваков подчеркнул, что этот факт нельзя не учитывать, и предложил ввести специальные выплаты из бюджета около 3 тысяч гривен (100 долларов), остановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для физических лиц, а также ввести льготы по ряду коммунальных платежей до 50-75%, также необходимо.

Напомним, 20 марта в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, чуть ранее ЧС ввели в Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Незадолго до этого советник министра внутренних дел незалежной Иван Варченко заявил, что в ближайшее время может быть объявлено чрезвычайное положение на территории всей страны, а введение ЧС в некоторых регионах поможет «психологически подготовить украинцев к такому шагу».

В Киеве начался транспортный карантин .Троллейбусы и трамваи ходят, но посадку контролирует полиция и пускает только людей со спецпропусками.

ИСТОЧНИК KP.RU