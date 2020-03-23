Из-за коронавируса Минтруд рекомендовал упростить выплату соцпособий

23 Март 2020 2020-03-23T15:47:05+03:00

Дополнительного подтверждения на право получать выплаты пока требовать не станут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это касается уже назначенных выплат. Однако заявления от граждан, впервые претендующих на меры соцподдержки, будут принимать

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Минтруд РФ рекомендовал всем регионам продлевать выплату пособий, уже назначенных органами соцзащиты. Дополнительного подтверждения на право получать такие выплаты пока требовать не станут. Такой порядок будет действовать пока, в стране действует комплекс противоэпидемических мероприятий.

- Для эффективного противодействия распространению коронавируса важно разгружать наши социальные учреждения, избегать массовых скоплений людей в органах соцзащиты. Поэтому регионам на время противовирусной кампании было рекомендовано отказаться от приёма документов граждан, подтверждающих нуждаемость в ранее назначенных выплатах», – пояснил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

Однако, предупреждает Минтруд, будет продолжен прием документов от граждан, впервые претендующих на какие-либо региональные меры поддержки.

Ранее для подтверждения права на региональные меры поддержки нужно было ежеквартально или раз в полгода предоставлять в органы соцзащиты документы об уровне дохода и другие бумаги.

Тем временем в Госдуме поддержали идею введения обязательного домашнего режима для жителей Москвы старше 65 лет.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин сообщил об ужесточении мер ответственности за нарушение на территории страны правил карантина из-за коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU