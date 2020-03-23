Россияне рассказали, за что уважают коллег

23 Март 2020 2020-03-23T15:29:42+03:00

Больше всего сотрудники приветствуют профессионализм и уважение к чужому труду

Изменить размер текста: A A

Больше всего россиян ценят своих коллег за профессионализм. Оказалось, что именно это качество стоит на первом месте у 51% респондентов. В ходе опроса, проведенного сервисом Работа.ру, сотрудники российских компаний перечислили, за какие еще качества они ценят своих коллег.

46 % опрошенных выбрали такой пункт, как уважение к другим людям и их труду. Кроме того еще 43% респондентов отметили важность такого качества, как готовность помочь в трудных ситуациях.

Помимо этого в пятерку качеств, заслуживающих уважения, вошли ответственность (42% голосов) и заинтересованность в качестве работы и ее результате (35%), передает «Российская газета».

Также опрос показал, что доброжелательность и отзывчивость ценятся коллегами намного меньше. За эти качество было отдано 33% и 30% голосов соответственно. Еще меньше ценится пунктуальность, за нее проголосовали только 14% опрошенных.

В варианте «другое» 3% респондентов отметили терпеливость или сообщили, что в своих коллегах не ценят никаких качеств.

ИСТОЧНИК KP.RU