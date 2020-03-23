2020-03-23T16:09:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав РФ: в апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть

Николай Брико считает, что активность распространения вируса снизится с изменением сезона
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments5
Врач считает, что скорее всего, новый коронавирус станет сезонным заболеваниемВрач считает, что скорее всего, новый коронавирус станет сезонным заболеваниемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал, когда в России следует ждать спада распространения коронавирусной инфекции среди населения.

По его мнению, активность covid-19 снизится с изменением сезона года, то есть, ориентировочно, в апреле-мае 2020 года. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции.

Врач добавил, что скорее всего, новый коронавирус станет сезонным, но вряд ли им переболеет половина-треть населения Земли, как в средние века. Он полагает, что качественная вакцина от вируса может появиться к концу года - началу 2021.

Напомним, что в России ученые Научного центра Роспотребнадзора уже испытывают несколько вакцин, которые должны побороть болезнь. В настоящее время ведется активная работа над тем, чтобы определить оптимальную эффективную дозу и кратность введения препарата.

Сайт kp.ru уже писал, что на тему лета, солнца и его ультрафиолетовых лучей, уже высказался иммунолог-аллерголог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он рассказал, стоит ли надеяться, что с наступлением лета в России и ряде других стран благополучно будет уничтожен коронавирус нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК проводит проверку из-за распространения фейков о числе заболевших коронавирусом в России
Заразившаяся актриса Деби Мэйзар рассказала о симптомах коронавируса
Россия временно ограничила экспорт всех видов круп
СК возбудил дело против врача, заразившего 11 пациентов коронавирусом
Ангела Меркель сдала тест на коронавирус
Экспресс-тестов на коронавирус для самостоятельного применения не будет
Власти Подмосковья прокомментировали возможность занятий летом для школьников
Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в России
Эстафета олимпийского огня в Японии из-за коронавируса пройдет без факелов
Минздрав РФ: в апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть
Из-за коронавируса Минтруд рекомендовал упростить выплату соцпособий
Умер Константин Васильев - российский артист цирка
Россияне рассказали, за что уважают коллег
Аваков предсказал голод и нехватку лекарств на Украине
МИД Казахстана: своих не бросаем
Эксперт объяснил рост числа «утечек» данных из-за «удаленки»
Минздрав России: Мужчины в два раза чаще женщин болеют коронавирусом
Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ
Мосгорсуд оставил под стражей Пола Уилана до 13 сентября
Руководство ВШЭ попросит комиссию по этике оценить призыв профессора "вернуть 37-й год"