Минздрав РФ: в апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть

23 Март 2020 2020-03-23T16:09:05+03:00

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Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал, когда в России следует ждать спада распространения коронавирусной инфекции среди населения.

По его мнению, активность covid-19 снизится с изменением сезона года, то есть, ориентировочно, в апреле-мае 2020 года. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции.

Врач добавил, что скорее всего, новый коронавирус станет сезонным, но вряд ли им переболеет половина-треть населения Земли, как в средние века. Он полагает, что качественная вакцина от вируса может появиться к концу года - началу 2021.

Напомним, что в России ученые Научного центра Роспотребнадзора уже испытывают несколько вакцин, которые должны побороть болезнь. В настоящее время ведется активная работа над тем, чтобы определить оптимальную эффективную дозу и кратность введения препарата.

Сайт kp.ru уже писал, что на тему лета, солнца и его ультрафиолетовых лучей, уже высказался иммунолог-аллерголог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он рассказал, стоит ли надеяться, что с наступлением лета в России и ряде других стран благополучно будет уничтожен коронавирус нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU