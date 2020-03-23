Эстафета олимпийского огня в Японии из-за коронавируса пройдет без факелов
На фоне распространения коронавируса Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио приняли решение изменить формат проведения эстафеты олимпийского огня.
Как пишет NHK, вместо факела будут использовать менее привлекательный для зрителей вариант - фонарь-подсвечник.
Подобное решение связано с возможным переносом Олимпиады из-за коронавируса. Факелы не будут использованы до тех пор, пока Международный олимпийский комитет не примет окончательное решение по поводу проведения Игр в Токио.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса НОК Греции принял решение отменить эстафету Олимпийского огня на территории страны, а его передача прошла без зрителей и журналистов
Накануне в МОК сообщили, что примут решение по проведению Олимпиады через четыре недели, однако Австралия и Канада уже отказались от участия в соревнованиях и призвали перенести летние Игры на год.
Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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