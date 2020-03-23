2020-03-23T16:13:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Эстафета олимпийского огня в Японии из-за коронавируса пройдет без факелов

Проведение эстафеты с фонарями-подсвечниками организаторы считают менее привлекательным для зрителей вариантом
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Эстафета олимпийского огня в Японии из-за коронавируса пройдет без факеловЭстафета олимпийского огня в Японии из-за коронавируса пройдет без факеловФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На фоне распространения коронавируса Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио приняли решение изменить формат проведения эстафеты олимпийского огня.

Как пишет NHK, вместо факела будут использовать менее привлекательный для зрителей вариант - фонарь-подсвечник.

Подобное решение связано с возможным переносом Олимпиады из-за коронавируса. Факелы не будут использованы до тех пор, пока Международный олимпийский комитет не примет окончательное решение по поводу проведения Игр в Токио.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса НОК Греции принял решение отменить эстафету Олимпийского огня на территории страны, а его передача прошла без зрителей и журналистов

Накануне в МОК сообщили, что примут решение по проведению Олимпиады через четыре недели, однако Австралия и Канада уже отказались от участия в соревнованиях и призвали перенести летние Игры на год.

Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК проводит проверку из-за распространения фейков о числе заболевших коронавирусом в России
Заразившаяся актриса Деби Мэйзар рассказала о симптомах коронавируса
Россия временно ограничила экспорт всех видов круп
СК возбудил дело против врача, заразившего 11 пациентов коронавирусом
Ангела Меркель сдала тест на коронавирус
Экспресс-тестов на коронавирус для самостоятельного применения не будет
Власти Подмосковья прокомментировали возможность занятий летом для школьников
Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в России
Эстафета олимпийского огня в Японии из-за коронавируса пройдет без факелов
Минздрав РФ: в апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть
Из-за коронавируса Минтруд рекомендовал упростить выплату соцпособий
Умер Константин Васильев - российский артист цирка
Россияне рассказали, за что уважают коллег
Аваков предсказал голод и нехватку лекарств на Украине
МИД Казахстана: своих не бросаем
Эксперт объяснил рост числа «утечек» данных из-за «удаленки»
Минздрав России: Мужчины в два раза чаще женщин болеют коронавирусом
Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ
Мосгорсуд оставил под стражей Пола Уилана до 13 сентября
Руководство ВШЭ попросит комиссию по этике оценить призыв профессора "вернуть 37-й год"