Эстафета олимпийского огня в Японии из-за коронавируса пройдет без факелов

23 Март 2020 2020-03-23T16:13:12+03:00

Проведение эстафеты с фонарями-подсвечниками организаторы считают менее привлекательным для зрителей вариантом

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На фоне распространения коронавируса Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио приняли решение изменить формат проведения эстафеты олимпийского огня.

Как пишет NHK, вместо факела будут использовать менее привлекательный для зрителей вариант - фонарь-подсвечник.

Подобное решение связано с возможным переносом Олимпиады из-за коронавируса. Факелы не будут использованы до тех пор, пока Международный олимпийский комитет не примет окончательное решение по поводу проведения Игр в Токио.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса НОК Греции принял решение отменить эстафету Олимпийского огня на территории страны, а его передача прошла без зрителей и журналистов

Накануне в МОК сообщили, что примут решение по проведению Олимпиады через четыре недели, однако Австралия и Канада уже отказались от участия в соревнованиях и призвали перенести летние Игры на год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765996" frameborder="0"></iframe> Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии.

ИСТОЧНИК KP.RU