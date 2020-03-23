Власти Подмосковья прокомментировали возможность занятий летом для школьников

23 Март 2020 2020-03-23T16:23:01+03:00

Никто не собирается перегружать детей, но и пробелов в знаниях быть не должно, подчеркнул глава региона

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ждет школьников, которые ушли на вынужденные каникулы из-за коронавируса в России.

По его словам, у школьников региона не должны возникать серьезные пробелы в знаниях. Об этом он сообщил во время эфира на Youtube-канале "Мосрег".

- Продолжение обучения летом для школьников теоретически возможно, но никто не собирается перегружать детей. С другой стороны оставлять такие пробелы серьезные мы тоже не можем, - сказал Воробьев.

Глава Московской области отметил, что, возможно, в следующем учебном году нагрузка на школьников будет увеличена. В качестве комплимента от властей он попросил поставить всем учащимся "пятерки" по физкультуре, ИЗО и музыке.

Напомним, согласно данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 23 марта общее число заболевших в России достигает 438 человек. Все они находятся под тщательным наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая помощь. Медики оценивают состояние инфицированных как удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме. Также известно, что уже 17 человек в РФ благополучно завершили лечение от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU