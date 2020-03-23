23 Март 2020 2020-03-23T16:52:20+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус. Об этом в понедельник, 23 марта заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее Меркель решила провести две недели на домашнем карантине из-за того, что врач, с которым она контактировала оказался инфицирован covid-19. В минувшую пятница медик сделал ей профилактическую прививку.

- Канцлер Германии Ангела Меркель сдала сегодня тест на коронавирус, мы ждем результата, - сказал Зайберт.

Также он добавил, что сдача анализов была рекомендацией института Роберта Коха". Тем временем, на территории Германии планируют запретить встречи более двух человек вне работы. Исключения могут сделать для членов семей. Будут ли власти изолировать людей, которые уже контактировали с Меркель, пока не сообщается. Отметим, что немецкому канцлеру 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU