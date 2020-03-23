2020-03-23T17:06:53+03:00
Общество

Россия временно ограничила экспорт всех видов круп

Запрет введен с 20 марта сроком на 10 дней
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россельхознадзор временно ограничил экспорт всех видов крупРоссельхознадзор временно ограничил экспорт всех видов крупФото: Евгения ГУСЕВА
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Россия ввела ограничения на экспорт всех видов крупы с 20 марта сроком на 10 дней. Об этом говорится в письме заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы», - приводит ТАСС содержание письма.

Напомним, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России не будет дефицита продуктов в условиях распространения коронавируса COVID-19. По словам глава Минпромторга, спрос возрос, но на складах много товаров, более того в настоящее время в ежесуточном режиме продолжается работа с поставщиками совместно с Минсельхозом, чтобы не было перебоев, в первую очередь, в логистических центрах. Он также рекомендовано торговым сетям делать закупки сразу на 60 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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