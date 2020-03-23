Правительство включило 400 новых компаний в перечень системообразующих предприятий

23 Март 2020 2020-03-23T17:27:34+03:00

До сих пор в списке было около 200 крупнейших организаций и банков

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В пятницу, 20 марта, правительство России решило расширить список системообразующих предприятий и добавило 400 новых компаний.

Таким образом перечень организаций увеличился почти в три раза. До сих пор в списке было около 199 крупнейших компаний и банков, большинство из которых с государственным участием, а их прибыль обеспечивает более 70% совокупного национального дохода страны

Теперь кабмин включил в список почти все аэропорты, авиакомпании, а также продовольственные и непродовольственные торговые сети, в их числе «ВкусВилл», «Ашан», IKEA, «Леруа Мерлен», Burger King, McDonald’s, «Спортмастер», «М.Видео» и другие.

Компании, включенные в перечень, теперь будут под постоянным контролем властей, а правительство при необходимости предоставит им помощь.

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в случае необходимости власти поддержат крупные торговые сети, а Минфин не будет сокращать расходы бюджета в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU