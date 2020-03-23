2020-03-23T18:40:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Российских студентов и волонтеров планируют привлечь к оказанию помощи пенсионерам

Ранее Минздрав РФ рекомендовал гражданам старше 60 лет воздержаться от выхода на улицу без необходимости
Юлия Кекова
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Пожилые люди являются наиболее уязвимыми для covid-19 из-за более слабой иммунной системы.Пожилые люди являются наиболее уязвимыми для covid-19 из-за более слабой иммунной системы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство науки и высшего образования разработало специальный комплекс мер для студентов. Молодых людей предполагается привлечь к оказанию помощи гражданам старше 60 лет, в частности которые находятся на самоизоляции. Об этом в понедельник, 23 марта, министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил на заседании рабочей группы по организации образовательного процесса в вузах в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в России.

Ранее Минздрав рекомендовал гражданам старше 60 лет воздержаться от выхода на улицу без необходимости, а также реже посещать магазины и места массового скопления людей, чтобы не заразиться вирусом. Такой совет в ведомстве дали из-за того, что пожилые люди являются наиболее уязвимыми для covid-19 из-за более слабой иммунной системы.

- Вопрос, касающийся занятости студентов и развития волонтерского движения актуален: у нас есть потребность в студенческой среде, и задача оказать помощь людям в условиях самоизоляции. Сюда попадают такие категории граждан как пожилые, многодетные, иностранные граждане. Мне кажется, без грамотной организации волонтерской работы нам не обойтись, - отметил министр.

Собянин призвал пожилых и страдающих хроническими заболеваниями москвичей соблюдать домашний режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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