2020-03-23T18:09:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Youtube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к ложной информации о ситуации с COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Youtube и Instagram не удаляют фейки о коронавирусеYoutube и Instagram не удаляют фейки о коронавирусеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По требованию Генпрокуратуры все российские СМИ и социальные сети, за исключением Youtube и Instagram, удалили ложную информации о распространение коронавируса в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«По состоянию на сегодняшний день требования Генпрокуратуры удалить недостоверную общественно значимую информацию (…) касались материалов в социальных сетях YouTube, "ВКонтакте", Facebook и Instagram, а также материалов в СМИ "Эхо Москвы" и "Говорит Магадан". Все ресурсы, кроме YouTube и Instagram, исполнили требование Генпрокуратуры», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Сайт kp.ru писал, что в Министерстве внутренних дел сообщили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе и его распространении на территории России. 20 марта Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор восемь требований о блокировке таких фейков. Позже Следственный комитет начал доследственную проверку в Москве из-за распространения ложной информации о числе заболевших коронавирусной инфекцией в нашей стране.

Напомним, согласно данным официального порта стопкоронавирус.рф при Правительстве России, Миндзраве и Роспотребнадзоре, общее число заболевших в России составляет 438 человек, выздоровевших – 17, ни одного случая летального исхода не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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