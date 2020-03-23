Youtube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе

23 Март 2020 2020-03-23T18:09:29+03:00

Изменить размер текста: A A

По требованию Генпрокуратуры все российские СМИ и социальные сети, за исключением Youtube и Instagram, удалили ложную информации о распространение коронавируса в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«По состоянию на сегодняшний день требования Генпрокуратуры удалить недостоверную общественно значимую информацию (…) касались материалов в социальных сетях YouTube, "ВКонтакте", Facebook и Instagram, а также материалов в СМИ "Эхо Москвы" и "Говорит Магадан". Все ресурсы, кроме YouTube и Instagram, исполнили требование Генпрокуратуры», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Сайт kp.ru писал, что в Министерстве внутренних дел сообщили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе и его распространении на территории России. 20 марта Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор восемь требований о блокировке таких фейков. Позже Следственный комитет начал доследственную проверку в Москве из-за распространения ложной информации о числе заболевших коронавирусной инфекцией в нашей стране.

Напомним, согласно данным официального порта стопкоронавирус.рф при Правительстве России, Миндзраве и Роспотребнадзоре, общее число заболевших в России составляет 438 человек, выздоровевших – 17, ни одного случая летального исхода не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU