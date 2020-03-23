2020-03-23T18:30:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин поручил Минпромторгу обеспечить граждан материалами для борьбы с коронавирусом

В ходе доклада президенту Мантуров сообщил, что с начала апреля планируется производить ежедневно по 3 млн медицинских масок
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин поручил Минпромторгу обеспечить граждан материалами для борьбы с коронавирусомПутин поручил Минпромторгу обеспечить граждан материалами для борьбы с коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым поручил нарастить производство тех материалов, которые необходимы гражданам и специалистам для успешной борьбы с коронавирусом COVID-19.

«Очень рассчитываю на то, что и вы, и ваши коллеги, и представители промышленности (...) сделают всё необходимое для того, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами, медицинской техникой и граждан, которые в этом будут нуждаться», сказал российский лидер главе Минпромторга.

Глава государства подчеркнул, что всем необходимым для организации своей работы должны быть обеспечены медработники, сотрудников МЧС, пограничной, таможенной и других служб.

Мантуров в свою очередь сообщил, что в начале апреля планируется производить ежедневно по 3 млн медицинских марлевых масок, а также наращивать объем производства медтехники, в том числе аппаратов ИВЛ, дистанционных измерителей температуры и тепловизоров.

Напомним, сегодня из Китая в России доставил двадцать пять с половиной миллионов индивидуальных защитных медицинских масок, которые планируется передать регионам, а также волонтерским движениям, занямающихся доставкой продуктов пожилым гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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