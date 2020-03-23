Безопасность полета Шойгу в Сирию обеспечили российские истребители
Безопасность самолета министра обороны России Сергея Шойгу во время полета в Сирию обеспечивали многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Глава Минобороны России прибыл в Сирию по поручению российского лидера Владимир Путина. В Дамаске он провел переговоры с главой республики Башаром Асадом.
Как сообщал сайт kp.ru, после заключения очередного соглашения с Турцией по Идлибской зоне деэскалации это была первая встреча на таком высоком уровне.
В пресс-службе Минобороны России, в ходе встречи стороны обсудили обеспечение устойчивого режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе, а также стабилизацию обстановки в других районах Сирии и вопросы военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международным терроризмом.
ИСТОЧНИК KP.RU