2020-03-23T18:49:07+03:00
Политика

Безопасность полета Шойгу в Сирию обеспечили российские истребители

Глава Минобороны провел переговоры с Башаром Асадом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Безопасность полета Шойгу в Сирию обеспечили российские истребители Су-35СБезопасность полета Шойгу в Сирию обеспечили российские истребители Су-35СФото: Минобороны РФ
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Безопасность самолета министра обороны России Сергея Шойгу во время полета в Сирию обеспечивали многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Глава Минобороны России прибыл в Сирию по поручению российского лидера Владимир Путина. В Дамаске он провел переговоры с главой республики Башаром Асадом.

Как сообщал сайт kp.ru, после заключения очередного соглашения с Турцией по Идлибской зоне деэскалации это была первая встреча на таком высоком уровне.

В пресс-службе Минобороны России, в ходе встречи стороны обсудили обеспечение устойчивого режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе, а также стабилизацию обстановки в других районах Сирии и вопросы военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международным терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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