«Делай пять»: Google вместе с ВОЗ расскажут, как помочь «остановить» коронавирус

23 Март 2020 2020-03-23T21:01:02+03:00

В поисковике теперь можно прочитать пять главных советов Всемирной организации здравоохранения

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С 21 марта компания Google совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) запустили в России глобальную кампанию «Делай пять», чтобы рассказать о пяти простых действиях, которые помогут людям позаботиться о себе и помочь снизить темпы распространения заболевания коронавирусом COVID-19.

Теперь при запросе информации о коронавирусной инфекции пользователь сможет увидеть в поисковике специальную панель с пятью главными советами от ВОЗ.

Первый совет – чаще мыть руки. При кашле ВОЗ рекомендует прикрывать рот локтем, а лицо пытаться не трогать. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми, а лучше как можно больше проводить время дома.

Напомним, ранее «КП» рассказывал, что каких-либо специфических методов профилактики коронавируса у человека нет, речь идет о тех же методах, как при гриппе и ОРВИ, однако необходимо их помнить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

ИСТОЧНИК KP.RU