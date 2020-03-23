2020-03-23T21:01:02+03:00
Коронавирус Covid-19

«Делай пять»: Google вместе с ВОЗ расскажут, как помочь «остановить» коронавирус

В поисковике теперь можно прочитать пять главных советов Всемирной организации здравоохранения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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С 21 марта компания Google совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) запустили в России глобальную кампанию «Делай пять», чтобы рассказать о пяти простых действиях, которые помогут людям позаботиться о себе и помочь снизить темпы распространения заболевания коронавирусом COVID-19.

Теперь при запросе информации о коронавирусной инфекции пользователь сможет увидеть в поисковике специальную панель с пятью главными советами от ВОЗ.

Первый совет – чаще мыть руки. При кашле ВОЗ рекомендует прикрывать рот локтем, а лицо пытаться не трогать. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми, а лучше как можно больше проводить время дома.

Напомним, ранее «КП» рассказывал, что каких-либо специфических методов профилактики коронавируса у человека нет, речь идет о тех же методах, как при гриппе и ОРВИ, однако необходимо их помнить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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