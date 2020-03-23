Главврач инфекционной больницы Ставропольского края рассказал о состоянии здоровья коллеги, заразившей коронавирусом 11 пациентов

23 Март 2020 2020-03-23T23:43:26+03:00

В эфире Радио «Комсомольская правда» Александр Боблов сообщил, что у Ирины Санниковой двухсторонняя пневмония

Изменить размер текста: A A

В эфире Радио «Комсомольская правда» Александр Боблов, главный врач Краевой инфекционной больницы Ставропольского края, рассказал о состоянии здоровья коллеги Ирины Санниковой, которая заразила коронавирусом 11 пациентов.

Напомним, главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального Минздрава Ирина Санникова скрыла от руководства свою поездку в Испанию, а по прибытию не ушла в 14-дневную изоляцию и вела обычный образ жизни. 17 марта ее доставили в больницу из-за ухудшения состояния. Там у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 и воспаление легких. Ее даже пришлось подключить к ИВЛ.

«Динамика не отрицательная, а так она самостоятельно ходит. Единственно что –маску кислородную ставят, поскольку кислорода не хватает, с учетом двухсторонней пневмонии», - рассказал Боблов.

Врач отметил, что если бы это был просто коронавирус, то женщину выписали бы через 14 дней, но речь идет о заболевании пневмонией – о тяжелом заболевание, поэтому необходимы «лечебные мероприятия».

Как сообщал сайт kp.ru, на данный момент, против Санниковой возбуждено уголовное дело, ей может грозить до двух лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двусторонняя пневмония и температура: Врач, заразившая 11 пациентов на Ставрополье коронавирусом, находится в состоянии средней тяжести

В закрытом корпусе на карантине находится «нулевой пациент» – главный инфекционист региона Ирина Санникова с подтвержденным коронавирусом, и еще 11 человек с подозрением без признаков респираторного заболевания – все из её окружения (подробнее).

Доктор зло: врач завезла коронавирус на Ставрополье, скрыв поездку в Испанию, и заразила 11 человек

На главную инфекционистку региона Ирину Санникову хотят завести уголовное дело (подробнее).

«Не верьте слухам»: глава Ставропольского края рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в регионе

В эфире Радио «Комсомольская правда» глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии здоровья 11 пациентов, которые заразились коронавирусом COVID-19 от врача Ирины Санниковой, нарушившей правила карантина (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU