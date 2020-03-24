Хакеры пытались взломать серверы ВОЗ, чтобы получить информацию о разработке вакцин

24 Март 2020 2020-03-24T02:13:42+03:00

Хакеры с начала марта пытаются добраться до ценной информации о вакцине от коронавируса Фото: REUTERS

С начала марта количество кибератак увеличилось более чем в два раза

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В разгар пандемии самой ценной информацией для хакеров становятся не банковские данные и не секретные сведения крупнейших коммерческих предприятий, а то, что может находиться на серверах ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения).

Как сообщает Reuters, в начале марта эксперты по кибербезопасности организации зафиксировали атаку неизвестных хакеров. Преступники активировали вредоносный сайт, имитирующий внутреннюю систему электронной почты ВОЗ. Но взломать сервера не удалось. С тех пор число атак на "компьютер" ВОЗ и компаний-партнеров увеличилось в два раза.

Кто стоит за нападением и каковы мотивы хакеров, не известно. По одно из версий, тот самый вредоносный сайт создала группа DarkHotel. Но Костин Райу, глава отдела глобальных исследований и анализа в Kaspersky, не смог подтвердить эту версию:

- В такие моменты любая информация о лекарствах, тестах или вакцинах, касающихся коронавируса, будет бесценной и приоритетной для любой разведывательной организации пострадавшей страны.

Коллега Райу, Александр Урбелис, эксперт по кибербезопасности из нью-йоркской юридической группы Blackstone, считает, что хакеры пытаются воспользоваться мировым спросом на информацию о вакцине. Он ежедневно отслеживает тысячи веб-сайтов про коронавирус, большая часть из которых с вредоносными программами.

- Их появляется около 2000 в день, - сказал он. -Я никогда не видел ничего подобного.

ИСТОЧНИК KP.RU