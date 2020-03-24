Куба отменяет регулярные рейсы из-за коронавируса: на острове находятся около 7 тысяч россиян
Россиян, отдыхающих на Кубе, просят вернуться на Родину до 29 марта. С этой даты на остров перестанут летать самолеты, выполняющие регулярные международные рейсы. Ограничения ввели в связи с распространением коронавируса: 23 марта диагноз подтвердился у трех кубинцев, россиянина и француза, по данным портал Diario de Cuba. Всего в стране 40 случаев заражения, один пациент погиб.
В российском посольстве в Гаване сообщили, что на Кубе находится около 7 тысяч наших сограждан.
- Наша задача - до 29 марта содействовать их выезду, - сообщил ТАСС советник-посланник посольства РФ Сергей Рещиков. Об эвакуации речи не идет, выезд граждан осуществляется в штатном режиме.
Туристы, которые должны вылетать с острова позже 29 марта, смогут перебронировать даты вылета на сайтах авиакомпаний. В случае, если возникнут вопросы, можно обращаться за помощью в посольство.
ИСТОЧНИК KP.RU