2020-03-24T02:58:26+03:00
Общество

Куба отменяет регулярные рейсы из-за коронавируса: на острове находятся около 7 тысяч россиян

Гражданам России советуют до 29 марта вернуться на Родину
Юлия САЛЬНИКОВА
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Коронавирус на Кубе подтвержден у 40 человек, среди них есть россиянинКоронавирус на Кубе подтвержден у 40 человек, среди них есть россиянинФото: REUTERS
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Россиян, отдыхающих на Кубе, просят вернуться на Родину до 29 марта. С этой даты на остров перестанут летать самолеты, выполняющие регулярные международные рейсы. Ограничения ввели в связи с распространением коронавируса: 23 марта диагноз подтвердился у трех кубинцев, россиянина и француза, по данным портал Diario de Cuba. Всего в стране 40 случаев заражения, один пациент погиб.

В российском посольстве в Гаване сообщили, что на Кубе находится около 7 тысяч наших сограждан.

- Наша задача - до 29 марта содействовать их выезду, - сообщил ТАСС советник-посланник посольства РФ Сергей Рещиков. Об эвакуации речи не идет, выезд граждан осуществляется в штатном режиме.

Туристы, которые должны вылетать с острова позже 29 марта, смогут перебронировать даты вылета на сайтах авиакомпаний. В случае, если возникнут вопросы, можно обращаться за помощью в посольство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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