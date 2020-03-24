В Италии снизилась смертность от коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T07:26:17+03:00

К 8 марта Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Власти Италии сообщили о том, что смертность от коронавируса в стране снижается второй день подряд. За последние сутки в стране выздоровели 408 человек, сообщил глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

За день до этого вылечились 952 человека, а всего в стране выздоровели от коронавируса 7 422 человека. Заразились при этом в Италии 64 927 человек.

23 марта от коронавируса в Италии скончались 602 человека, а за день до этого - 651 человек. 21 марта страна побила рекорд по количеству жертв за сутки, потеряв 793 человека.

Советник по вопросам соцобеспечения провинции Ломбардия Джулио Галлера заявил, что такое снижение числа погибших - ещё не победа, но уже виден свет в конце тоннеля, сообщает Ansa.

Ранее сайт kp.ru писал, что смертность от коронавируса в Италии может быть столь высокой не только из-за демографических особенностей населения страны, но и из-за специфики системы тестирования.

ИСТОЧНИК KP.RU