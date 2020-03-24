Жаров назначен на пост гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг"

24 Март 2020 2020-03-24T09:29:17+03:00

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Александр Жаров назначен на должность генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг", сообщили в пресс-службе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Жарова от занимаемой должности главы Роскомнадзора.

- Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, - сказано в распоряжении на сайте правительства.

В нём также отмечено, что решение было принято по инициативе самого Жарова.

Напомним, Александр Жаров занимал должность пресс-секретаря Минздрава с 1999 по 2004 год, а затем - пресс-секретаря председателя правительства Михаила Фрадкова. С 2008 года Жаров работал зместителем министра связи и массовых коммуникаций России, а в 2012 году возглавил Роскомнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU