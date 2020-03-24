2020-03-24T09:29:17+03:00
Политика

Жаров назначен на пост гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг"

Накануне Михаил Мишустин освободил его от должности руководителя Роскомнадзора
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Жаров назначен на должность генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг"Жаров назначен на должность генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Александр Жаров назначен на должность генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг", сообщили в пресс-службе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Жарова от занимаемой должности главы Роскомнадзора.

- Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, - сказано в распоряжении на сайте правительства.

В нём также отмечено, что решение было принято по инициативе самого Жарова.

Напомним, Александр Жаров занимал должность пресс-секретаря Минздрава с 1999 по 2004 год, а затем - пресс-секретаря председателя правительства Михаила Фрадкова. С 2008 года Жаров работал зместителем министра связи и массовых коммуникаций России, а в 2012 году возглавил Роскомнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курс рубля на 24 марта 2020: доллар снизился до 78,62, а евро - до 85,40
В 2019 году среднестатистический россиянин ежемесячно откладывал по 6,6 тысяч рублей
Шойгу сдал тест на коронавирус вместе со всей делегацией, вернувшейся из Сирии
Нуждающимся школьникам предложили выдавать компьютерами и роутерами период дистанционного обучения
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
В России могут отменить проверки для малого и среднего бизнеса на весь 2020 год
Жаров назначен на пост гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг"
Власти Китая 8 апреля откроют транспортное сообщение с Уханем
ЧС может стать основанием для возврата всей стоимости авиабилета
Россияне стали отказываться от путешествий по стране, опасаясь вируса
Доктор Мясников предсказывал пандемию в 2019 году
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Посол России в США призвал американских общественников из Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с пандемией в РФ
Цена на нефть марки Brent выросла до 27,93 долларов
Глава Роспотребнадзора заявила, что у переболевших коронавирусом вырабатывается к нему иммунитет