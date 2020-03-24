Шойгу сдал тест на коронавирус вместе со всей делегацией, вернувшейся из Сирии

24 Март 2020 2020-03-24T10:06:10+03:00

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Все члены российской военной делегации, летавшие в Сирию на встречу с Башаром Асадом, сдали тесты на коронавирус прямо в самолёте. В их числе был и министр обороны России Сергей Шойгу, его анализ дал отрицательный результат.

- Медики измерили температуру всем участникам делегации министерства обороны и членам экипажа. Также были взяты тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат, - сообщает телеканал Звезда.

Накануне, как сообщал сайт kp.ru, Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию. На встрече с президентом Сирии Башаром Асадом обсуждалось обеспечение режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, а также стабилизация обстановки в других районах Сирии.

В официальном сообщении Минобороны подчеркивается, что в Сирию Сергей Шойгу полетел по поручению президента России. После заключения очередного соглашения с Турцией по идлибской зоне деэскалации это первая встреча на таком высоком уровне.

Шойгу прошел тест на коронавирус после рабочей поездки в Сирию .

ИСТОЧНИК KP.RU