2020-03-24T10:17:17+03:00
Экономика

Курс рубля на 24 марта 2020: доллар снизился до 78,62, а евро - до 85,40

Курс рубля на 24 марта 2020: доллар упал на 99 копеек, евро снизилось на 5 копеек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Курс доллара на старте торгов на Московской бирже снизился на 99 копеек до 78,62 рубля. Курс евро потерял 5 копеек и составляет 85,40 рублzКурс доллара на старте торгов на Московской бирже снизился на 99 копеек до 78,62 рубля. Курс евро потерял 5 копеек и составляет 85,40 рублzФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс доллара на старте торгов на Московской бирже 24 марта снизился на 99 копеек до 78,62 рубля. Курс евро потерял 5 копеек и составляет 85,40 рубля.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,22% до $28,17 за баррель. Фондовый рынок также открылся в плюсе: индекс Московской биржи вырос на 4,87%, а РТС - на 7,3%.

Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Россия приняла решение выйти из договора. В ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.

После этот Минфин анонсировал сокращение числа аукционов с облигациями федерального займа. Решение принято в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках из-за резкого уменьшения цен на нефть.

Также Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке до стабилизации ситуации на рынках.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

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