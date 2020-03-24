Курс рубля на 24 марта 2020: доллар снизился до 78,62, а евро - до 85,40
Курс доллара на старте торгов на Московской бирже 24 марта снизился на 99 копеек до 78,62 рубля. Курс евро потерял 5 копеек и составляет 85,40 рубля.
Майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,22% до $28,17 за баррель. Фондовый рынок также открылся в плюсе: индекс Московской биржи вырос на 4,87%, а РТС - на 7,3%.
Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Россия приняла решение выйти из договора. В ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.
После этот Минфин анонсировал сокращение числа аукционов с облигациями федерального займа. Решение принято в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках из-за резкого уменьшения цен на нефть.
Также Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке до стабилизации ситуации на рынках.
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ИСТОЧНИК KP.RU