Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Идлибе

24 Март 2020 2020-03-24T11:21:30+03:00

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В Сирии российские и турецкие военнослужащие проводят совместное патрулирование трассы М-4 – важнейшей дороги, соединяющей Алеппо с Дамаском. На сегодняшний день эта трасса считается одной из самых проблемных в стране, поскольку по обе стороны от дороги располагаются различные террористические группировки.

Военнослужащие провели два совместных патрулирования, второе из которых прошло накануне, 23 марта. В целях безопасности во второй раз маршрут патрулирования был сокращен в целях безопасности. Однако турецкая сторона пообещала нейтрализовать экстремистские группировки, мешающие совместной работе Москвы и Анкары. После этого маршрут совместного патрулирования планируется увеличить, передает сайт телеканала «Звезда».

«Нам главное - обеспечить безопасность, так что будем продолжать сотрудничать. Наша цель - принести мир на эту землю», - отметил полковник турецкой армии Укай Сагыр Оглу.

Напомним, первое совместное патрулирование прошло 15 марта, передает Пятый канал.

Кадры второго российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в Сирии .

ИСТОЧНИК KP.RU