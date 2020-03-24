2020-03-24T11:09:40+03:00
Общество

Ростуризм: Все организованные туристы вернутся в Россию на течение недели

Около 57,8 россиян находятся за рубежом по путёвкам
Ася КУЗНЕЦОВА
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С 17 по 23 марта количество российских туристов, находящихся за рубежом, сократилось со 100 тысяч до 57,8 тысячи человекС 17 по 23 марта количество российских туристов, находящихся за рубежом, сократилось со 100 тысяч до 57,8 тысячи человекФото: REUTERS
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До 31 марта все российские туристы, находящиеся за границей по линии туроператоров, вернутся в Россию, сообщили в Ростуризме. Сейчас за рубежом остаются около 57,8 тысячи организованных российских туристов.

В ведомстве также сообщили, что с 17 по 23 марта количество россиян, находящихся в путешествии за границей скоратилось на 42 тысячи. Большинство россиян вернулись из Юго-Восточной Азии, Турции стран Карибского Бассейна.

- До 31 марта практически все туристы вернуться на территорию Российской Федерации. Более половины из организованных туристов вернуться в России планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она также отметила, что вопрос возвращения всех самостоятельных туристов прорабатывает совместно МИД и Росавиация.

Ранее сайт kp.ru сообщал о создании Ростуризмом горячей линии для россиян за рубежом: 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00 мск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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