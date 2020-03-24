Ростуризм: Все организованные туристы вернутся в Россию на течение недели

24 Март 2020 2020-03-24T11:09:40+03:00

С 17 по 23 марта количество российских туристов, находящихся за рубежом, сократилось со 100 тысяч до 57,8 тысячи человек Фото: REUTERS

Около 57,8 россиян находятся за рубежом по путёвкам

Изменить размер текста: A A

До 31 марта все российские туристы, находящиеся за границей по линии туроператоров, вернутся в Россию, сообщили в Ростуризме. Сейчас за рубежом остаются около 57,8 тысячи организованных российских туристов.

В ведомстве также сообщили, что с 17 по 23 марта количество россиян, находящихся в путешествии за границей скоратилось на 42 тысячи. Большинство россиян вернулись из Юго-Восточной Азии, Турции стран Карибского Бассейна.

- До 31 марта практически все туристы вернуться на территорию Российской Федерации. Более половины из организованных туристов вернуться в России планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она также отметила, что вопрос возвращения всех самостоятельных туристов прорабатывает совместно МИД и Росавиация.

Ранее сайт kp.ru сообщал о создании Ростуризмом горячей линии для россиян за рубежом: 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00 мск.

ИСТОЧНИК KP.RU