2020-03-24T11:51:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае более 90% больных коронавирусом выздоровели

В больницах остаются мене 5 тысяч пациентов с COVID-19
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Китае выздоровели 90% заболевших коронавирусомВ Китае выздоровели 90% заболевших коронавирусомФото: REUTERS
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Число больных коронавирусом в Китае снижается с каждым днем. Сейчас в больницах находится менее пяти тысяч пациентом с этим диагнозом. При этом уже 90% всех зараженных в стране уже выздоровели. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, в Китае было зарегистрировано 81 171 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 73 159 уже полностью излечились и были выписаны из больниц. Что составило 90,13% от общего числа заболевших, передает сайт argumenti.ru.

Подавляющее число случаев заражения пришлось на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, ставший эпицентром распространения инфекции. За ее пределами в Китае было зарегистрировано 13293 случая заражения коронавирусом. Из них 117 человек погибли. Таким образом смертность от инфекции составила 0,88%.

В самой провинции Хубэй из 67 800 заболевших от COVID-19 погибли 3153, в результате смертность составила 4,65%, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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