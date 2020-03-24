В России начал снижаться спрос на макароны, консервы и крупы

24 Март 2020 2020-03-24T12:41:05+03:00

Продовольственный рынок в России остаётся стабильным, а на складах нет дефицита Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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В начале недели начал снижаться спрос на крупы, макароны и консервы, сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.

- По данным торговых сетей и Минпромторга, в ряде регионов на прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на товары длительного хранения, в том числе крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль, сахар. В начале текущей недели тенденция пошла на спад, - приводит ТАСС слова главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Он также отметил, что продовольственный рынок в России остаётся стабильным, а на складах нет дефицита. Резких скачков цен на продукты также не выявлено, но министерство продолжает усиленный контроль за ценовой политикой в розничных продажах.

17 марта президент России Владимир Путин призвал россиян не закупать еду впрок из-за распространения коронавируса, поскольку угрозы дефицита нет.

На сайте kp.ru также писали о том, что из-за угрозы коронавируса москвичи запасаются макаронами и гречкой.

ИСТОЧНИК KP.RU