Полиция задержала пятерых иностранцев, подозреваемых в хищении 12 миллионов рублей

24 Март 2020 2020-03-24T12:53:20+03:00

В подмосковном Дзержинске полиция задержала пятерых иностранных граждан, которых подозревают в двух разбойных нападениях и хищении 12 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В апреле они украли сумку с 5 млн, разбив стёкла машины и выстрелив, а в октябре избили двух мужчин металлическими прутьями и забрали 7,5 млн рублей

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Полиция Подмосковья задержала пятерых иностранных граждан, которых подозревают в двух разбойных нападениях и хищении 12 миллионов рублей.

- Задержаны пятеро подозреваемых в разбойных нападениях, ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 40 лет, - приводит ТАСС слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Она уточнила, что мужчин обвиняют в преступлениях, совершённых в апреле и октябре 2019 года. В первом случае они разбили молотками окна машины на Устьинской набережной, выстрелили несколько раз и похитили сумку с 5 миллионами рублей. Водителя госпитализировали. Во втором нападении они избили металлическими прутьями двух мужчин во дворе дома на Краснохолмской набережной и украли 7,5 миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовные дела по статье "Разбой", и в ходе расследования установила, что преступления совершила группа одних и тех же людей. Недавно их задержали в подмосковном Дзержинске, а позже арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU