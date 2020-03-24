Полиция задержала пятерых иностранцев, подозреваемых в хищении 12 миллионов рублей
Полиция Подмосковья задержала пятерых иностранных граждан, которых подозревают в двух разбойных нападениях и хищении 12 миллионов рублей.
- Задержаны пятеро подозреваемых в разбойных нападениях, ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 40 лет, - приводит ТАСС слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Она уточнила, что мужчин обвиняют в преступлениях, совершённых в апреле и октябре 2019 года. В первом случае они разбили молотками окна машины на Устьинской набережной, выстрелили несколько раз и похитили сумку с 5 миллионами рублей. Водителя госпитализировали. Во втором нападении они избили металлическими прутьями двух мужчин во дворе дома на Краснохолмской набережной и украли 7,5 миллионов рублей.
Полиция возбудила уголовные дела по статье "Разбой", и в ходе расследования установила, что преступления совершила группа одних и тех же людей. Недавно их задержали в подмосковном Дзержинске, а позже арестовали.
ИСТОЧНИК KP.RU