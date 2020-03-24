2020-03-24T12:53:20+03:00
Происшествия

Полиция задержала пятерых иностранцев, подозреваемых в хищении 12 миллионов рублей

В апреле они украли сумку с 5 млн, разбив стёкла машины и выстрелив, а в октябре избили двух мужчин металлическими прутьями и забрали 7,5 млн рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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В подмосковном Дзержинске полиция задержала пятерых иностранных граждан, которых подозревают в двух разбойных нападениях и хищении 12 миллионов рублейВ подмосковном Дзержинске полиция задержала пятерых иностранных граждан, которых подозревают в двух разбойных нападениях и хищении 12 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Полиция Подмосковья задержала пятерых иностранных граждан, которых подозревают в двух разбойных нападениях и хищении 12 миллионов рублей.

- Задержаны пятеро подозреваемых в разбойных нападениях, ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 40 лет, - приводит ТАСС слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Она уточнила, что мужчин обвиняют в преступлениях, совершённых в апреле и октябре 2019 года. В первом случае они разбили молотками окна машины на Устьинской набережной, выстрелили несколько раз и похитили сумку с 5 миллионами рублей. Водителя госпитализировали. Во втором нападении они избили металлическими прутьями двух мужчин во дворе дома на Краснохолмской набережной и украли 7,5 миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовные дела по статье "Разбой", и в ходе расследования установила, что преступления совершила группа одних и тех же людей. Недавно их задержали в подмосковном Дзержинске, а позже арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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