Крупнейшие банки меняют режим работы из-за коронавируса
Многие российские банки вносят изменения в режим работы своих сотрудников, а клиенты стали чаще использовать онлайн-операции. Коррективы в регламент уже внесли ВТБ, Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк.
Представители ВТБ расказали о том, что в отделениях сформировали взаимозаменяемые группы работников, сотрудничающих с клиентами. Также клиентов просят соблюдать дистанцию не меньше 1,5 метра. Сотрудников контакт-центра также перевели на посменную работу, чтобы исключить их контакт друг с другом.
В Райффайзенбанке также ввели непересекающиеся смены сотрудников и приостановили работу некоторых отделений.
- Пока изменения коснулись только четырех отделений в Москве, но в зависимости от эпидемиологической обстановки эти меры могут быть распространены на всю московскую сеть, - сообщил РБК представитель банка.
В ЮниКредит Банке, помимо введения посменной работы, рекомендуют посетителям заходить в офис по одному и соблюдать дистанцию в 1,5 метра как с сотрудниками, так и с другими клиентами.
ИСТОЧНИК KP.RU