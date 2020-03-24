Крупнейшие банки меняют режим работы из-за коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T13:41:39+03:00

Многие российские банки вносят изменения в режим работы своих сотрудников, а клиенты стали чаще использовать онлайн-операции Фото: Анастасия Осипова

Сотрудников переводят на посменную работу, чтобы они не пересекались

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Многие российские банки вносят изменения в режим работы своих сотрудников, а клиенты стали чаще использовать онлайн-операции. Коррективы в регламент уже внесли ВТБ, Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк.

Представители ВТБ расказали о том, что в отделениях сформировали взаимозаменяемые группы работников, сотрудничающих с клиентами. Также клиентов просят соблюдать дистанцию не меньше 1,5 метра. Сотрудников контакт-центра также перевели на посменную работу, чтобы исключить их контакт друг с другом.

В Райффайзенбанке также ввели непересекающиеся смены сотрудников и приостановили работу некоторых отделений.

- Пока изменения коснулись только четырех отделений в Москве, но в зависимости от эпидемиологической обстановки эти меры могут быть распространены на всю московскую сеть, - сообщил РБК представитель банка.

В ЮниКредит Банке, помимо введения посменной работы, рекомендуют посетителям заходить в офис по одному и соблюдать дистанцию в 1,5 метра как с сотрудниками, так и с другими клиентами.

ИСТОЧНИК KP.RU