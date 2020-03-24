2020-03-24T14:28:29+03:00
Общество

Россияне признали самой важной поправку о доступности медобслуживания

Так считает 95% опрошенных
Ася КУЗНЕЦОВА
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95% ответили, что наиболее значимой станет поправка о доступности и качестве медицинского обслуживания95% ответили, что наиболее значимой станет поправка о доступности и качестве медицинского обслуживанияФото: Артем КИЛЬКИН
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Проведённый ВЦИОМом социологический опрос показал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию.

95% ответили, что наиболее значимой станет поправка о доступности и качестве медицинского обслуживания. 93% опрошенных посчитали наиважнейшим признание детей приоритетным направлением государственной политики. 92% россиян посчитали важным включение обязательной индексации пенсий. Столько же респондентов поддержали поправку, касающуюся адресной социальной поддержки и касающуюся защиты природного многообразия России. 89% ответили, что важно обеспечение территориальной целостности страны и запрет фальсификации истории.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что число россиян, готовых поддержать поправки в Конституцию, возросло. Изменения планируют поддержать 64% респондентов, намеренных принять участие в голосовании, известно также из опроса, проведённого ВЦИОМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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