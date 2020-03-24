От коронавируса умерла Лючия Бозе - итальянская актриса

24 Март 2020 2020-03-24T16:14:56+03:00

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Итальянская актриса Лючия Бозе скончалась в Мадриде на 90-м году жизни. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом Трагическую новость сообщила газета El Paris.

Лючия Бозе родилась в Милане в 1931 году. В юности она работала в одной из миланских пекарен. Однако победа на конкурсе "Мисс Италия" в 1947 году перевернула её жизнь с ног на голову. Заветный титул стал для Бозе толчком в мир большого кинематографа. После этого на Лючию обратили внимание мировые кинорежиссеры. Славу актрисе принесли такие картины, как "Хроника одной любви" (Cronaca di un amore, 1950), "Дама без камелий" (La signora senza camelie, 1953) и "Сатирикон" (Fellini - Satyricon, 1969).

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что коронавирус добрался и до испанского оперного певца Пласидо Доминго. Сначала у тенора поднялась температура, затем началась лихорадка и кашель. Сейчас 79-летний певец вместе с семьей находится на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU