2020-03-24T17:02:07+03:00
Спорт

В Госдуме назвали правильным решение перенести Олимпиаду-2020 на год

Михаил Дегтярёв отметил, что у российской легкой атлетики будет больше времени на восстановление в правах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме назвали правильным решение перенести Олимпиаду-2020 на годВ Госдуме назвали правильным решение перенести Олимпиаду-2020 на годФото: REUTERS
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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв назвал правильным перенести Олимпиаду-2020 на следующий год, поскольку в условиях распространения коронавируса невозможно обеспечить для спортсменов равные возможности отборочных соревнований.

«Решение о переносе ОИ правильное. Я давно об этом говорил. В нынешних условиях невозможно обеспечить для всех спортсменов равные возможности отборочных соревнований, гарантировать полную безопасность жизни и здоровья спортсменов, болельщиков, подарить всем настоящий праздник спорта», - говорится в заявлении депутата.

Дегтярёв отметил, что такое решение непростое для всего спортивного мира, но у российской легкой атлетики будет больше времени для восстановления в правах.

Сайт kp.ru писал, что 24 марта президент Международного олимпийского комитета Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Олимпиаду-2020 на следующий год. Незадолго до этого решения Австралия и Канада уже отказались от участия в соревнованиях и призвали перенести летние Игры на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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