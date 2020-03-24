2020-03-24T17:39:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный хирург США о ситуации в стране с коронавирусом: "Я хочу, чтобы Америка осознала, что все станет плохо"

По его словам, многие американцы не соблюдают карантин, что способствует распространению заболевания
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Главный хирург США описал ситуацию с коронавирусом словами «все станет плохо»Главный хирург США описал ситуацию с коронавирусом словами «все станет плохо»Фото: Александр ГЛУЗ
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Главный хирург США Джером Адамс заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране будет резко ухудшаться. Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC News.

- Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо, - категорично заявил Джером.

Он пояснил, что многие американцы крайне безответственно относятся к рекомендациям врачей и продолжают вести обычный образ жизни. Не боясь заразиться самим или заразить кого-то, они спокойно гуляют по улицам и ходят в торговые центры. Молодежь по-прежнему посещает калифорнийские пляжи и Национальный Молл в центре Вашингтона.

Все это, по мнению хирурга, может привести к резкому увеличению количества заболевших. Джером призвал американцев не выходить на улицу без острой необходимости и по возможности оставаться дома.

Коронавирус продолжает стремительно распространятся по планете. По состоянию на 24 марта количество заболевших вирусом во всем мире достигло 380 тысяч. В России на настоящий момент 495 случаев заболевания. При этом, 22 человека уже выздоровели, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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