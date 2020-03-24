2020-03-24T18:27:57+03:00
Экономика

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым

Регулятор направил банкам письмо с просьбой представлять отсрочку погашения долга и процентов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЦБ РФ рекомендовал реструктурировать кредиты и займы малому бизнесу и самозанятымЦБ РФ рекомендовал реструктурировать кредиты и займы малому бизнесу и самозанятымФото: Анастасия ОСИПОВА
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Центробанк России рекомендует банкам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, чье положение ухудшилось из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в информационных письмах, направленных регулятором кредитным организациям.

ЦБ РФ также рекомендует представлять отсрочку погашения долга и процентов, а также не начислять заемщику неустойку за ненадлежащее исполнение договора кредита.

В свою очередь Центробанк предоставил кредитным организациям возможность до 30 сентября не увеличивать резервы на возможные потери по ссудам.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин с целью поддержки организаций, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за коронавируса, поручил обеспечить налогоплательщикам в сфере спорта и культуры отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса в условиях ограничений в связи с эпидемией. Московская мэрия продлила срок уплаты налога на имущество и земельного налога

ИСТОЧНИК KP.RU

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