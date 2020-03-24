ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым

24 Март 2020 2020-03-24T18:27:57+03:00

Регулятор направил банкам письмо с просьбой представлять отсрочку погашения долга и процентов

Изменить размер текста: A A

Центробанк России рекомендует банкам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, чье положение ухудшилось из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в информационных письмах, направленных регулятором кредитным организациям.

ЦБ РФ также рекомендует представлять отсрочку погашения долга и процентов, а также не начислять заемщику неустойку за ненадлежащее исполнение договора кредита.

В свою очередь Центробанк предоставил кредитным организациям возможность до 30 сентября не увеличивать резервы на возможные потери по ссудам.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин с целью поддержки организаций, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за коронавируса, поручил обеспечить налогоплательщикам в сфере спорта и культуры отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса в условиях ограничений в связи с эпидемией. Московская мэрия продлила срок уплаты налога на имущество и земельного налога

ИСТОЧНИК KP.RU