Госавтоинспекция: В России необходимо усилить проверку качества обучения в автошколах

24 Март 2020 2020-03-24T19:25:22+03:00

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В России необходимо усилить проверку качества образования в автошколах. Часто случается так, что образовательные учреждения выдают свидетельства об окончании водителям, которые абсолютно не готовы к сдаче экзамена по вождению. Об этом в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров. Вместе с ведущим программы Антоном Челышевым он обсудил новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами, которые вступают в силу с 1 октября 2020 года.

Перед тем, как отправиться сдавать экзамен по вождению в ГИБДД, кандидат в водители проходит обучение в автошколе и получает свидетельство об ее окончании. Однако, как показывает практика, немалый процент выпускников оказывается попросту не готов к экзаменам.

- Это проблема, с которой надо и дальше разбираться, вводить проверку качества обучения в автошколах, - отметил Роман Мишуров. - Человек, который получает этот документ (свидетельство об окончании автошколы – Ред.), фактически уже прошел экзамен, он уже подтвердил, что он все может. А когда он приходит к нам, оказывается, что он ничего не может. Возникает вопрос: каким же образом он прошел это обучение и сдал экзамены в автошколе?

Полковник полиции Роман Мишуров и ведущий программы «Россия в движении» Антон Челышев в студии Радио «КП»Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам Мишурова, Госавтоинспекция сейчас прорабатывает вопрос введения подобных проверок совместно с Министерством просвещения и с Рособрнадзором.

- Сейчас возможность принятия к автошколам мер по закону делегировано подразделением Рособрнадзора либо органом власти на местах, который отвечает за образовательную деятельность, проверку образовательных учреждений. Я надеюсь, мы реализуем нормативное закрепление права Госавтоинспекции так же участвовать в данных проверках недобросовестных образовательных учреждений в части, за которую отвечаем мы, - отметил Роман Мишуров.

С апреля прошлого года нормативно закреплено право Госавтоинспекции проводить проверки учебно-материального состояния автошкол. Образовательные заведения для будущих водителей обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией программы по обучению. Кроме того, Госавтоинспекция следит за материальной базой автошкол – к ней относятся классы для теоретических занятий, специально оборудованные учебные автомобили, площадки для занятий, учебные пособия и квалифицированные преподаватели. По итогам проверки представители Госавтоинспекции выдают автошколе заключение. Такие проверки уже доказали свою результативность.

- Работа постоянно ведется, образовательных организаций много, но уже то, что было сделано, то, что были введены заключения, которые мы выдаем, и которые являются основанием к тому, чтобы начать образовательную деятельность в области подготовки кандидатов в водители, дали положительные сдвиги. Львиная доля фейковых автошкол ушла в небытие, - отметил Роман Мишуров. - И те организации, которые остались, конечно же, переживают за качество обучения и стараются его повышать. Но работа эта еще не завершена, мы видим, что проблемы есть, и на них надо реагировать.