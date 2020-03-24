"В ближайшее время будет выработан план": министр спорта прокомментировал перенос Олимпиады

24 Март 2020 2020-03-24T19:48:08+03:00

Минспорт России с уважением относится к решению отложить Игры в Токио на год из-за коронавируса

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Сегодня стало известно о решении Международного олимпийского комитета перенести Олимпийские игры-2020 на 2021 год. Это беспрецедентная мера, такого удара мировой спорт еще не испытывал. Сбиты все соревновательные циклы. Нет понимания, как теперь готовится сборным командам по всем видам спорта. Скоре всего на подготовку регламента о жизни нашей спортивной отрасли уйдет достаточно много времени. Пока же…

Официальное заявление министра спорта Олега Матыцина:

«Минспорт России с уважением относится к решению о переносе Олимпийских игр в Токио, которое сегодня приняли МОК и Правительство Японии. Надеюсь, это решение позволит сохранить целостность спорта и олимпийского движения. В условиях неопределенности, связанной с развитием пандемии COVID-19, такое решение отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей. Здоровье и безопасность людей — главный приоритет для всех.

Министерство спорта России находится в оперативном контакте с Олимпийским комитетом России и спортивными федерациями и в ближайшее время будет выработан план дальнейших действий. Наша основная задача — обеспечить непрерывность учебно-тренировочного процесса российских спортсменов в сложившейся ситуации. Минспорт России в рамках своей компетенции сделает все, чтобы минимизировать негативные последствия для подготовки наших спортсменов».

ИСТОЧНИК KP.RU