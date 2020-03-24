В Госавтоинспекции дали советы кандидатам в водители: как правильно подготовиться и вести себя на экзамене

24 Март 2020 2020-03-24T19:34:30+03:00

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Как правильно подготовиться к экзамену в Госавтоинспекции и успешно сдать на права? Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров. Советы начинающим водителям прозвучали в эфире программы «Россия в движении» с ведущим Антоном Челышевым.

- Основной совет - учиться, учиться и еще раз учиться. Я бы ориентировал наших кандидатов в водители на изучение правил дорожного движения, основ медицины, основ управления автомобилем, которые вам преподают в рамках образовательного процесса, - посоветовал Роман Мишуров.

Одна из главных ошибок учащихся – зубрежка. Просто заучивать наизусть ответы на вопросы – не тот метод, который поможет успешно сдать экзамены. Нужно как следует разобраться в правилах дорожного движения и понимать их, иначе водитель не сможет быстро и грамотно ориентироваться на дороге.

- Не только в автошколах, но и во многих других учебных дисциплинах идет просто заучивание вопросов и правильных ответов без осознания и обработки мозгом того, что же там в них зашито. А поскольку дорожное движение - это процесс многогранный, и транспортное средство - источник повышенной опасности, то от того, насколько хорошо вы изучили правила, будет зависеть и ваша жизнь, и жизнь ваших близких, - предупреждает Мишуров.

Свои секреты есть и при подготовке к практической части экзамена - вождению.

- Уделяйте максимальное количество своего времени отработке навыков движения в потоке, в процессе дорожного движения, - советует Мишуров. - Учитесь считывать дорожные знаки, считывать движение и действия других участников дорожного движения, чтобы заранее прогнозировать те ситуации, которые могут развиваться.

По словам представителя Госавтоинспекции, в последнее время кандидаты в водители стали активно пользоваться всевозможными техническими средствами, чтобы успешно сдать теорию. Если во время экзамена они попадаются со своей «шпионской» техникой, последствия могут быть самыми суровыми.

- Это различные микрофоны, камеры и все остальное, - рассказал Роман Мишуров. - Хочу сразу всех предостеречь: данные действия влекут за собой возможность привлечения к уголовной ответственности. И, конечно, дальнейшая судьба такого кандидата в водители - это однозначно остановленный экзамен и неудовлетворительная оценка.