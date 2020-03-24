24 Март 2020 2020-03-24T19:39:27+03:00

Авиакомпании России за сутки вывезли из семи стран более 1,3 тыс. человек Фото: Иван ВИСЛОВ

Речь идет о государствах, которые закрыли свою границу из-за распространения коронавируса

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В понедельник, 23 марта, российские авиакомпании вывезли из семи стран с наиболее сложной ситуацией из-за коронавируса 1,3 тыс. человек, включая 57 иностранцев. Об этом сообщили в Росавиации.

«23 марта из 7 стран, где сложилась наиболее сложная ситуация (…) российскими авиакомпаниями доставлено 1355 человека, из них 57 иностранных граждан», - говорится в сообщении ведомства.

Россиян вывезли из Болгарии, Испании, Сербии, Франции, Египта, Кипра и Марокко.

Напомним, ранее Росавиация сообщила о том, что совместно с авиакомпаниями России выработала механизм перевозки наших соотечественников из стран, закрытых из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Ведомство начало эвакуацию граждан из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии. Однако назвало «самой сложной» ситуацию в Венгрии, Марокко, Мальте, Португалии и сообщили что на данный момент прорабатывает схему вывоза из этих стран.

Правительство поручило Минтрансу привлечь силы Минобороны и МЧС для эвакуации россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU