2020-03-24T21:00:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп хочет открыть границы США к Пасхе

Ограничение на въезд в Соединённые Штаты могут снять 12 апреля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп хочет открыть границы США к ПасхеТрамп хочет открыть границы США к ПасхеФото: REUTERS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что хотел бы к Пасхе, 12 апреля, снять ограничения на въезд, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Я хотел бы открыть страну к Пасхе», - сказал американский лидер.

Ранее глава Белого дома сообщил, что в ближайшее время Штаты откроют границы для ведения предпринимательской деятельности. По его словам, США «были созданы не для того, чтобы быть закрытыми» и стране «суждено быть открытой».

На данный момент введен запрет на въезд в Соединённые Штаты людей из стран, где есть коронавирус, а также ограничено перемещения по земле через южную и северную границы.

Напомним, ранее в ходе своего брифинга Трамп сообщил, что доволен тем, как США борются с коронавирусом. По его словам, «система работает». При этом на данный момент в стране зарегистрировано 46 450 случаев заражений COVID-19, а жертвами заболевания стали уже 593 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредили о стремительном распространении коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах и не исключила, что США станут новым очагом распространения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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