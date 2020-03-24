24 Март 2020 2020-03-24T21:21:56+03:00

Грета Тунберг сообщила, что у нее «вероятно» был коронавирус Фото: REUTERS

Активистка рассказала о своей самоизоляции после поездки в Центральную Европу

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Шведская активистка Грета Тунберг сообщила, что «весьма вероятно» заразилась новым коронавирусом, поскольку у нее появились некоторые симптомы после поездки в Центральную Европу.

«Последние две недели я не выходил из дома (…) Дней десять назад у меня появились некоторые симптомы... Я чувствовала себя усталой, у меня была дрожь, болело горло и кашель», - рассказала она в своем Instagram.

Тунберг рассказала, что ее отец почувствовал те же симптомы.

Она уверена, что переболела Covid-2019, хотя и «почти не почувствовала» этого. В своем сообщении Тунберг отметила, что многие, особенно молодые люди, могут вообще не замечать никаких симптомов или иметь очень слабые симптомы, и не зная, что у них есть вирус, передать его людям из групп риска.

«Мы, не принадлежащие к группе риска, несем огромную ответственность, наши действия могут быть разницей между жизнью и смертью для многих других», - заявила активистка, призывая всех соблюдать карантинные меры.

Ранее сайт kp.ru писал, что на данный момент примерно треть жителей планеты (2,7 миллиарда человек) находится под домашним карантином из-за распространения коронавируса. По последним данным в мире зарегистрировано более 400 тысяч случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU